​Конате: «Вся команда отлично сыграла»

Английский «Ливерпуль» пробился в следующий раунд Кубка Англии, команда Юргена Клоппа обыграла в гостях оппонентов из лондонского «Арсенала», забив той два безответных мяча. Итоги удачной для «Ливерпуля» игры прокомментировал Ибрагима Конате, он считает, что вся команда выступила выше всяких похвал:

- Я очень счастлив, вся команда сыграла исключительно хорошо, нельзя выделить кого=-то отдельно. Играть такое количество матчей трудно, но мы же любим футбол! Два года назад у нас тоже был сезон с огромным количеством матчей, но мы выиграли тогда оба кубка, - цитирует слова Конате BBC Sport.