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Англия. Кубок Англии

​Диас повторил свой рекорд результативности в «Ливерпуле»

07 Января 2024 • 22:44 Комментировать

В матче Кубка Англии «Ливерпуль» оставил не у дел «Арсенал», выиграв со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи, автором второго мяча стал колумбиец Луис Диас. Этот гол, как оказалось, стал для него шестым в текущем сезоне в составе «Ливерпуля», с учетом всех турниров, в которых выступает клуб.

Таким образом, Диас уже повторил свой рекорд сезонной результативности в составе команды Юргена Клоппа. Ранее ему удавалось забить шесть мячей за сезон в составе «Ливерпуля» в 2021\2022, это был его первый сезон в клубе.

Напомним, что в последний раз «Ливерпуль» выигрывал Кубок Англии в 2022 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Луис Диас
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