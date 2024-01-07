​Диас повторил свой рекорд результативности в «Ливерпуле»

В матче Кубка Англии «Ливерпуль» оставил не у дел «Арсенал», выиграв со счетом 2:0. Оба гола были забиты во второй половине встречи, автором второго мяча стал колумбиец Луис Диас. Этот гол, как оказалось, стал для него шестым в текущем сезоне в составе «Ливерпуля», с учетом всех турниров, в которых выступает клуб.

Таким образом, Диас уже повторил свой рекорд сезонной результативности в составе команды Юргена Клоппа. Ранее ему удавалось забить шесть мячей за сезон в составе «Ливерпуля» в 2021\2022, это был его первый сезон в клубе.

Напомним, что в последний раз «Ливерпуль» выигрывал Кубок Англии в 2022 году.