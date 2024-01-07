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Англия. Кубок Англии

​Клопп: «Я супер-горд»

07 Января 2024 • 22:12 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своего клуба над лондонским «Арсеналом», его команда забила сопернику два мяча во втором тайме, несмотря на то, что инициативой владели именно хозяева. После игры немецкий наставник «Ливерпуля» прокомментировал итоги матча:

-Я супер-горд, хотя матч был супер-трудным. Возможно, это был худший жребий, который только мог быть у нас. Во второй половине игры мы внесли некоторые изменения, которые улучшили ситуацию. Мы бились за победу 95 минут. «Арсенал» тоже мог победить, но это сделали мы, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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