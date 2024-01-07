​Фоден: «Мы все очень воодушевлены»

«Манчестер Сити» разгромил в матче Кубка Англии «Хаддерсфильд», забив тому пять безответных мячей. Итоги очередной успешной игры прокомментировал нападающий команды Фил Фоден, забивший первый гол своей команды. Он воодушевлен таким результатом и объяснил почему:

- Мы все очень воодушевлены. Победа на самом деле не была легкой. Я забил первый гол, очень важный, мы нащупали ритм и после этого реализовали еще несколько шансов. Очень доволен, и не столько результатом, сколько отношением к делу, к тому, как мы управляли ситуацией, - цитирует слова английского игрока «Манчестер Сити» BBC Sport.