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Англия. Кубок Англии

​Фоден: «Мы все очень воодушевлены»

07 Января 2024 • 22:00 Комментировать

«Манчестер Сити» разгромил в матче Кубка Англии «Хаддерсфильд», забив тому пять безответных мячей. Итоги очередной успешной игры прокомментировал нападающий команды Фил Фоден, забивший первый гол своей команды. Он воодушевлен таким результатом и объяснил почему:

- Мы все очень воодушевлены. Победа на самом деле не была легкой. Я забил первый гол, очень важный, мы нащупали ритм и после этого реализовали еще несколько шансов. Очень доволен, и не столько результатом, сколько отношением к делу, к тому, как мы управляли ситуацией, - цитирует слова английского игрока «Манчестер Сити» BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
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