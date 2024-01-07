Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии

07 Января 2024 • 21:25 Комментировать (2)
Арсенал
0:2
Ливерпуль

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/32 турнира состоялся 7 января на стадионе «Энфилд».

Протокол игры  
Арсенал0:2Ливерпуль
  80'Кивёр Якуб (0:1)
  90'Диас Луис (0:2)
Ремсдейл АаронУайт БенСалиба Вильям  66'Габриэль дос СантосКивёр Якуб 88' (Смит-Роу Эмиль ( 88') Эдегор МартинЖоржиньо II 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Райс ДекланСака БукайоХаверц Кай 88' (Троссар Леандро ( 88') Нелсон Райс 62' (Мартинелли Габриэл ( 62')
Запасные: Нванери ИтанУолтерс РеуэлСедрик СоарешРайя ДавидСоуза Лино
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент  90'Конате ИбраимаКуанса ДжареллГомес ДжоЭллиотт Харви  70' 75' (Кларк Бобби ( 75'  90') Макаллистер Алексис 59' (Жота Диогу ( 59') Джонс Кёртис 75' (Брэдли Конор ( 75') Гакпо Коди 59' (Гравенберх Райан ( 59'  90') Нуньес ДарвинДиас Луис
Запасные: Ниони ТрейГордон КайдКеллехер КаомхинМакКоннелл ДжеймсЧамберс Люк
07 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Так уж распорядился жребий, что уже на стадии 1/32 финала Кубка Англии сошлись две команды из золотой гонки АПЛ, главные конкуренты «Манчестер Сити». Причём никто не собирался жертвовать кубком. Была неделька отдыха после напряжённого завершения декабря, «Арсенал» и «Ливерпуль» подошли в отличных кондициях. Немного «напрягал» лишь Кубок Африки. Ведь Салах, Эндо и Томиясу уехали в расположение сборных. Собослаи, Томас, Цимикас, Робертсон, Тьяго и Матип травмированы.

В остальном составы были боевыми, только вместо Мартинелли Артета решил выпустить Райса Нелсона. И англичанин мог очень быстро счёт открыть: после длинного выноса Ремсдейла он ускользнул от центральны защитников вылетел на Алиссона обыграл голкипера, но не попал в пустой створ с острого угла. Отличный шанс в дебюте матча.

К следующему супермоменту Нелсон тоже был причастен. После передачи Хаверца Райс пробил в защитника, но отскок подлетел Мартин Эдегор, но с десяти метров лупанул в перекладину. «Арсенал» вообще знатно давил, не позволяя «Ливерпулю» поднять головы. Бен Уайт с подбора тоже классно бил в верхний угол. Защитник «Арсенала» попал в створ ворот, но тут уже выручил Алиссон.

«Ливерпуль» вообще не огрызался до завершения тайма, за первые 45 минут ни разу в створ не пробил, однако мог наказывать «в раздевалку». Гакпо разогнался по центру и отпасовал правее. На мяч вылетел Трент, смачно пробивший в перекладину. Несмотря на один «звонкий» момент «Ливерпуль» всё равно смотрелся слабее. На исходе часа игры Клопп попытался изменить ситуацию заменами, выпустив Райана Гравенберха и Диогу Жоту. Единственные «именитые» запасные Клоппа.

Артета ответил перестановкой Мартинелли на Нелсона, но к концу матча «Арсенал» будто начал проседать. «Ливерпуль» оставил сил побольше и смог выцарапать победу. Для начала Жота на угловом перепрыгнул высоченного Салиба и пробил в перекладину, а уже через минуту состоялся автогол. Трент коварно закрутил со штрафного, Диас поддавил Кивёра, а польский защитник пробил мимо выскочившего из ворот Ремсдейла – 0:1.

На ответ у лондонцев не хватило ни времени, ни сил. Даже пародии на навал не получилось изобразить. А вот пара Луис Диас - Диогу Жота ещё разок наказала в концовке. Португалец в контратаке дотащил мяч до штрафной площади и выкатил под удар колумбийцу, а тот прошил Ремсдейла - 0:2. «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии. А у команды Микеля Артеты третье поражение подряд.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арсенал Лондон

Новости по матчу

Сегодня, 07 Января
21:52
У «Арсенала» всего одна победа над «Ливерпулем» в девяти встречах
21:25
Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии 2
21:13
Кивиор помог «Ливерпулю» открыть счёт в матче против «Арсенала» 1
19:42
Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»
17:10
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Арсенал – Ливерпуль Кубка Англии – 7 января 2024
16:23
«Арсенал» потерял одного из ключевых игроков на матч с «Ливерпулем» 1
02:22
Арсенал - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Января
11:46
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Ливерпуль Кубка Англии — 7 января 2024
11:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль Кубка Англии — 7 января 2024
05 Января
19:58
​Клопп высказался о травме Собослаи
19:28
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
premix
07 Января 2024 в 21:31
Увы..., но и в этом году мы ничего не выиграем, мне это стало понятно после проигрышу Борнмунту...Потухли Сака, Мартинелли..да вообще вся команда. Покупка Хаверца, считаю была не удачной, он не тот нападающий-убийца , который может решить момент он очень медленный в решениях. Жаль, а так хотелось...
Zed2891
07 Января 2024 в 21:39
С долбойобом у бровки ничего нельзя выиграть. Пора гнать этого пуделя, это уже всем стало очевидно, я это ещё после прошлогодних экзерстсов написал. По весне вылетит из ЛЧ, ну порту может со скрипом пройдёт, и из четверки может вылететь элементарно, только отмазы будет лепить. Выставлять его надо вместе с его Зинами, Жезусами, Нкетиями, Хаверцами и Мартинелли.
Горячие обсуждения
«Интер» в самой концовке дожал аутсайдера 37
«Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 7
​Гладилин: «Зенит» всё делает правильно на трансферном рынке» 7
Алексей Миранчук назло Гасперини становится ключевой фигурой в «Аталанте» 6
​«ПСЖ» мог грязно помогать Месси в борьбе за «Золотой мяч» 6
Футбол онлайн
Окончен
Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
Лидс Лидс
0
3
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Бристоль Сити Бристоль Сити
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Шрусбери Таун Шрусбери Таун
Рексхэм Рексхэм
0
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Болтон Болтон
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
5
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Вест Бромвич Вест Бромвич
Олдершот Таун Олдершот Таун
4
1
1.21 6.00 12.00
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Блэкпул Блэкпул
2
2
1.39 4.50 7.60
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
0
2
0.00 0.00 0.00
Видео
08.01.24 в 23:15
Уиган Уиган
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
22:12 · Англия. Кубок Англии
​Клопп: «Я супер-горд»
22:00 · Англия. Кубок Англии
​Фоден: «Мы все очень воодушевлены»
21:52 · Англия. Премьер-лига
У «Арсенала» всего одна победа над «Ливерпулем» в девяти встречах
21:13 · Англия. Кубок Англии
Кивиор помог «Ливерпулю» открыть счёт в матче против «Арсенала» 1
21:01 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола: «Фоден не ощущает давления»
20:54 · Англия. Кубок Англии
​Выяснилось, почему «Арсенал» впервые в своей истории играет дома в белых футболках
20:42 · Англия. Кубок Англии
Нуну Эшпириту Санту: «Мы слишком легко пропускали»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхитился возвращением де Брёйне
20:32 · Англия. Кубок Англии
​Фанаты «Миллуола» насмехались над трагедией, унесшей жизнь президента «Лестера»
19:42 · Англия. Кубок Англии
Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»
19:11 · Англия. Кубок Англии
«Вест Хэм», «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» не смогли обыграть низшелиговых соперников
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» забил 5 мячей в ворота «Хаддерсфилда»
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
18:48 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне оформил голевую передачу в первом матче после травмы
18:41 · Англия. Кубок Англии
​«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на кубковый матч
Все новости
Рекомендуем