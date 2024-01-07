Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии

«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли в рамках Кубка Англии по футболу. Матч 1/32 турнира состоялся 7 января на стадионе «Энфилд».

Так уж распорядился жребий, что уже на стадии 1/32 финала Кубка Англии сошлись две команды из золотой гонки АПЛ, главные конкуренты «Манчестер Сити». Причём никто не собирался жертвовать кубком. Была неделька отдыха после напряжённого завершения декабря, «Арсенал» и «Ливерпуль» подошли в отличных кондициях. Немного «напрягал» лишь Кубок Африки. Ведь Салах, Эндо и Томиясу уехали в расположение сборных. Собослаи, Томас, Цимикас, Робертсон, Тьяго и Матип травмированы.

В остальном составы были боевыми, только вместо Мартинелли Артета решил выпустить Райса Нелсона. И англичанин мог очень быстро счёт открыть: после длинного выноса Ремсдейла он ускользнул от центральны защитников вылетел на Алиссона обыграл голкипера, но не попал в пустой створ с острого угла. Отличный шанс в дебюте матча.

К следующему супермоменту Нелсон тоже был причастен. После передачи Хаверца Райс пробил в защитника, но отскок подлетел Мартин Эдегор, но с десяти метров лупанул в перекладину. «Арсенал» вообще знатно давил, не позволяя «Ливерпулю» поднять головы. Бен Уайт с подбора тоже классно бил в верхний угол. Защитник «Арсенала» попал в створ ворот, но тут уже выручил Алиссон.

«Ливерпуль» вообще не огрызался до завершения тайма, за первые 45 минут ни разу в створ не пробил, однако мог наказывать «в раздевалку». Гакпо разогнался по центру и отпасовал правее. На мяч вылетел Трент, смачно пробивший в перекладину. Несмотря на один «звонкий» момент «Ливерпуль» всё равно смотрелся слабее. На исходе часа игры Клопп попытался изменить ситуацию заменами, выпустив Райана Гравенберха и Диогу Жоту. Единственные «именитые» запасные Клоппа.

Артета ответил перестановкой Мартинелли на Нелсона, но к концу матча «Арсенал» будто начал проседать. «Ливерпуль» оставил сил побольше и смог выцарапать победу. Для начала Жота на угловом перепрыгнул высоченного Салиба и пробил в перекладину, а уже через минуту состоялся автогол. Трент коварно закрутил со штрафного, Диас поддавил Кивёра, а польский защитник пробил мимо выскочившего из ворот Ремсдейла – 0:1.

На ответ у лондонцев не хватило ни времени, ни сил. Даже пародии на навал не получилось изобразить. А вот пара Луис Диас - Диогу Жота ещё разок наказала в концовке. Португалец в контратаке дотащил мяч до штрафной площади и выкатил под удар колумбийцу, а тот прошил Ремсдейла - 0:2. «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии. А у команды Микеля Артеты третье поражение подряд.