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Англия. Кубок Англии

Кивиор помог «Ливерпулю» открыть счёт в матче против «Арсенала»

07 Января 2024 • 21:13 Комментировать (1)
Арсенал
0:2
Ливерпуль

В матче «Арсенала» и «Ливерпуля» в рамках 1/32 финала Кубка Англии наконец-то открыт счёт. И оформил первый гол матча защитник «канониров» Якуб Кивиор. Но, увы, для болельщиков «Арсенала» поразил он ворота собственной команды после навеса со стандартного положения от игрока «Ливерпуля».

Таким образом, «Арсенал» за 10 минут до конца основного времени ведёт, а лондонцам предстоит приложить все возможные усилия, чтобы изменить ситуацию. Текстовую трансляцию матча проводит наш портал.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Емельян
07 Января 2024 в 21:26
Эй, Середкин! Ты чё, в школе не учился, или 2 класса закончил? А с головой как у тебя? Почитай, что пишешь: "...Таким образом, «Арсенал» за 10 минут до конца основного времени ВЕДЁТ (??!🤣🤣🤮🤮)!, а лондонцам предстоит приложить все возможные усилия, чтобы изменить ситуацию"...
Блин! Сайт - дно! А "писатели" - колхозники, с неполным 8-летним образованием!
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