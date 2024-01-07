Гвардиола: «Фоден не ощущает давления»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру нападающего команды Фила Фодена в матче с «Хаддерсфилд Таун».

Напомним, встреча 1/32 финала Кубка Англии завершилась крупной победой «горожан» со счетом 5:0.

«На нем была большая ответственность, но он не ощущает давления. Он продолжит прогрессировать и сможет поднять свой уровень, ведь он еще молод. В последнее время он много забил. Фоден отлично действуют в паре с Альваресом», — цитирует испанского специалиста ВВС.

Стоить сказать, что в матче с «Хаддерсфилдом» 23-летний Фоден провел на поле 56 минут и успел оформить дубль. Всего на его счету 11 мячей и 8 ассистов в 30 играх с учетом всех турниров.