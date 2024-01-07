​Выяснилось, почему «Арсенал» впервые в своей истории играет дома в белых футболках

Лондонский «Арсенал» принимает дома «Ливерпуль», команда Микеля Артеты вышла на матч в необычных белых футболках. Столь необычный выбор связан со спонсорскими обязательствами лондонского клуба.

Дело в том, что «Арсенал» участвует в кампании против детского насилия и использования холодного оружия, ее проводит компания Adidas, технический спонсор «канониров». А потому от красного цвета, который вызывает ассоциации с кровью, было решено на этот матч отказаться.

Следить за событиями игры между «Арсеналом» и «Ливерпулем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.