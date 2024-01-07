Нуну Эшпириту Санту: «Мы слишком легко пропускали»

Набравший ход в последнее время «Ноттингем Форест» сыграл в Кубке Англии с «Блэкпулом», и, несмотря на статус соперника, не смог его переиграть - игра закончилась со счетом 2:2. Португальский наставник «лесников» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал итоги игры, он разочарован тем, что его команда легко пропускала.

- Разочарован тем, как началась игра и как мы пропускали голы. Слишком легко, на мой взгляд. Мы не так хотим играть. Мы были медленными, - цитирует слова Нуну Эшпириту Санту BBC Sport.

«Лесники» дважды в своей истории брали Кубок Англии - в 1989 и 1959 годах.