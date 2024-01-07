​Фанаты «Миллуола» насмехались над трагедией, унесшей жизнь президента «Лестера»

Очень некрасивый эпизод произошел в Миллуоле, где местный клуб сражался с «Лестером» в рамках Кубка Англии.

Во время игры хулиганы из числа поклонников «Миллуола», набравшись пива, устроили небольшое трагипредставление на трибунах - они попытались изобразить падение вертолета, намекая на трагедию, которая шесть лет тому назад унесла жизнь Вишая Шриваффханапрабхы - бывшего президента клуба, при котором он смог выиграть чемпионат Англии.

Правда, «преступление» вызвало и неминуемое наказание - стюарды оперативно вычислили и изгнали хулиганов со стадиона прочь, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.