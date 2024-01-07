Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»

Несколько минут назад стартовал центральный матч 1/32 Кубка Англии. Так уж решила жеребьёвка, что отношения на этой стадии выясняют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

У мерсисайдцев на поле отсутствует один из лидеров, центральный защитник Виргил ван Дейк. Как сообщает Liverpool Echo, нидерландец не сыграет сегодня по простой причине – он заболел.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Ливерпуль» проводит наш портал. Матч едва-едва начался, счёт два английских топ-клуба открыть ещё не успели. Присоединяйтесь и не пропустите самые главные события этого кубкового поединка.