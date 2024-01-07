Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»

07 Января 2024 • 19:42 Комментировать
Арсенал
0:0
Ливерпуль
1 2.00 X 3.80 2 3.45
2-й тайм

Несколько минут назад стартовал центральный матч 1/32 Кубка Англии. Так уж решила жеребьёвка, что отношения на этой стадии выясняют лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

У мерсисайдцев на поле отсутствует один из лидеров, центральный защитник Виргил ван Дейк. Как сообщает Liverpool Echo, нидерландец не сыграет сегодня по простой причине – он заболел.

Напомним, что текстовую трансляцию матча «Арсенал» - «Ливерпуль» проводит наш портал. Матч едва-едва начался, счёт два английских топ-клуба открыть ещё не успели. Присоединяйтесь и не пропустите самые главные события этого кубкового поединка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Виргил Ван Дейк

Новости по матчу

Сегодня, 07 Января
19:42
Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»
17:10
Прогноз и ставка от Виктора Гусева на матч Арсенал – Ливерпуль Кубка Англии – 7 января 2024
16:23
«Арсенал» потерял одного из ключевых игроков на матч с «Ливерпулем» 1
02:22
Арсенал - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Января
11:46
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Ливерпуль Кубка Англии — 7 января 2024
11:35
Актуальная ставка и прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль Кубка Англии — 7 января 2024
05 Января
19:58
​Клопп высказался о травме Собослаи
19:28
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
Лидс Лидс
0
3
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Бристоль Сити Бристоль Сити
1
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Шрусбери Таун Шрусбери Таун
Рексхэм Рексхэм
0
1
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Болтон Болтон
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
5
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Окончен
Вест Бромвич Вест Бромвич
Олдершот Таун Олдершот Таун
4
1
1.21 6.00 12.00
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Блэкпул Блэкпул
2
2
1.39 4.50 7.60
Видео
73 мин
Арсенал Арсенал
Ливерпуль Ливерпуль
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Января
20:54 · Англия. Кубок Англии
​Выяснилось, почему «Арсенал» впервые в своей истории играет дома в белых футболках
20:42 · Англия. Кубок Англии
Нуну Эшпириту Санту: «Мы слишком легко пропускали»
20:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола восхитился возвращением де Брёйне
20:32 · Англия. Кубок Англии
​Фанаты «Миллуола» насмехались над трагедией, унесшей жизнь президента «Лестера»
19:42 · Англия. Кубок Англии
Стало известно, почему ван Дейк не сыграет против «Арсенала»
19:11 · Англия. Кубок Англии
«Вест Хэм», «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» не смогли обыграть низшелиговых соперников
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» забил 5 мячей в ворота «Хаддерсфилда»
19:00 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:48 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне оформил голевую передачу в первом матче после травмы
18:41 · Англия. Кубок Англии
​«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на кубковый матч
18:25 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне вышел на поле впервые с августа молния
18:07 · Англия. Кубок Англии
Альварес забил в четвёртом матче подряд
17:29 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» потерял защитника в кубковом матче молния
16:30 · Англия. Кубок Англии
«Манчестер Сити» - «Хаддерсфилд Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0
16:23 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял одного из ключевых игроков на матч с «Ливерпулем» 1
Все новости
Рекомендуем