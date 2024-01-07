«Вест Хэм», «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» не смогли обыграть низшелиговых соперников

В Кубке Англии завершились некоторые матчи третьего раунда с участием команд Премьер-лиги.
«Вест Хэм» не смог дома переиграть «Бристоль Сити» - 1:1. На быстрый гол Джаррода Боуэна соперник ответил ударом Томми Конуэя. «Лутон Таун» также ждет переигровка после сухой ничьей с «Болтоном». «Ноттингем Форест» пропустил два мяча подряд от «Блэкпула», но ушел от поражения - 2:2.
Протокол игры
|25'Лоуренс-Гэбриэл Джордан (0:1)
|27'Морган Алби (0:2)
|(1:2) Домингес Николас39'
|(2:2) Гиббс-Уайт Морган56'
Влаходимос Одиссеас•Монтьель Гонсало•Уорролл Джо•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри46' (Тавареш Нуну (46') • 72'Йейтс Райан81' (Уильямс Неко (81') •Данило Ларанжера•Хадсон-Одои Каллум•Гиббс-Уайт Морган•Домингес Николас•Вуд Крис
Гримшоу Дэниэл• 90'Коннолли Каллум• 78'Кейси Оливер• 45'Хасбенд Джеймс• 35'Лоуренс-Гэбриэл Джордан•Лайонс Энди•Норберн Оливер86' (Вёрчью Мэттью (86') •Морган Алби• 71'Дембеле Карамоко Кадер67' (Кэри Сонни (67') •Хэмилтон Си-Джей89' (Дейл Оуэн (89') •Роудс Джордан67' (Джозеф Кайл (67')
07 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Протокол игры
|(1:0) Боуэн Джаррод 4'
|61' Конуэй Томми (1:1)
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир 74' ( Джонсон Бен ( 74') • Зума Курт • Мавропанос Константинос 39' ( Огбонна Анджело ( 39') • Эмерсон Палмиери • Соучек Томаш • Альварес Эдсон 45' 75' ( Ингс Дэнни ( 75') • Пакета Лукас 14' ( Дивин Мубама ( 14') • Уорд-Праус Джеймс • 53'Форнальс Пабло 75' ( Корне Максвелл ( 75') • Боуэн Джаррод
Запасные: Бенрахма Саид • Ковентри Конор • Ареола Альфонс • Крессуэлл Аарон
О'Лири Макс • Теннер Джордж • Винер Зак • Дикки Роберт • Принг Кэмерон • 60'Уильямс Джо • 33'Гарднер-Хикман Тэйлор 75' ( Джеймс Мэтти ( 75') • Белл Сэм 87' ( Корник Харри ( 87') • Найт Джейсон • Мехмети Анис 76' ( Вайманн Андреас ( 76') • Конуэй Томми 35' 81' ( Уэллс Наки ( 81')
Запасные: Raekwon Nelson • Найт-Лебель Джейми • Кинг Энди • Баич Стефан
07 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры
Крул Тим • Менги Теден • Ошо Гэбриэл • Бэлл Амари • Огбене Чидози • Доти Алфи • Самби Локонга Альберт-Мбойо 66' ( Кларк Джордан ( 66' ) • 90'Баркли Росс • Чон Тахит 66' ( Таунсенд Андрос ( 66') • Моррис Карлтон 76' ( Вудроу Коули ( 76') • Адебайо Элайджа
Запасные: Камински Томас • Каборе Исса • Джайлз Райан • Андерсен Мадс • Берри Люк • Раддок Пелли
Бакстер Натан • Тоал Эойн • Сантос Рикардо • Форрестер Вилльям • Шихан Джош II • Когли Джош • Магома Эдмонд-Пэрис 73' ( Томасон Джордж ( 73') • Демпси Кайл 72' ( Морли Аарон ( 72') • Уильямс Рэнделл • Адебоеджо Виктор 75' ( Бедварссон Йоун Дади ( 75') • Чарльз Дион 76' ( Джером Кэмерон ( 76')
Запасные: Коулман Джоэл • Эшворт Зак • Conor Lewis • Иредайл Джек • Матесон Люк
07 января. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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