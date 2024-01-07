«Вест Хэм», «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» не смогли обыграть низшелиговых соперников

В Кубке Англии завершились некоторые матчи третьего раунда с участием команд Премьер-лиги.

«Вест Хэм» не смог дома переиграть «Бристоль Сити» - 1:1. На быстрый гол Джаррода Боуэна соперник ответил ударом Томми Конуэя. «Лутон Таун» также ждет переигровка после сухой ничьей с «Болтоном». «Ноттингем Форест» пропустил два мяча подряд от «Блэкпула», но ушел от поражения - 2:2.