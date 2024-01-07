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Англия. Кубок Англии

«Вест Хэм», «Лутон Таун» и «Ноттингем Форест» не смогли обыграть низшелиговых соперников

07 Января 2024 • 19:11 Комментировать
Ноттингем Форест
2:2
Блэкпул

В Кубке Англии завершились некоторые матчи третьего раунда с участием команд Премьер-лиги.

«Вест Хэм» не смог дома переиграть «Бристоль Сити» - 1:1. На быстрый гол Джаррода Боуэна соперник ответил ударом Томми Конуэя. «Лутон Таун» также ждет переигровка после сухой ничьей с «Болтоном». «Ноттингем Форест» пропустил два мяча подряд от «Блэкпула», но ушел от поражения - 2:2.

Протокол игры  
Ноттингем Форест2:2Блэкпул
  25'Лоуренс-Гэбриэл Джордан (0:1)
  27'Морган Алби (0:2)
(1:2) Домингес Николас39'  
(2:2) Гиббс-Уайт Морган56'  
Влаходимос ОдиссеасМонтьель ГонсалоУорролл ДжоМурильо ДжейсонТоффоло Харри 46' (Тавареш Нуну ( 46'  72') Йейтс Райан 81' (Уильямс Неко ( 81') Данило ЛаранжераХадсон-Одои КаллумГиббс-Уайт МорганДомингес НиколасВуд Крис
Запасные: Маккена СкоттОсонг ДетлефТёрнер МэттJoe GardnerМангаля ОрельОмобамиделе ЭндрюАгилера Брэндон
Гримшоу Дэниэл  90'Коннолли Каллум  78'Кейси Оливер  45'Хасбенд Джеймс  35'Лоуренс-Гэбриэл ДжорданЛайонс ЭндиНорберн Оливер 86' (Вёрчью Мэттью ( 86') Морган Алби  71'Дембеле Карамоко Кадер 67' (Кэри Сонни ( 67') Хэмилтон Си-Джей 89' (Дейл Оуэн ( 89') Роудс Джордан 67' (Джозеф Кайл ( 67')
Запасные: Томпсон ДоминикЭкпитета МарвинО'Доннелл РичардДугалл КеннетОукли-Бут Тэшен
07 января. Стадион "Сити Граунд" (Ноттингем).
Протокол игры 
Вест Хэм1:1Бристоль Сити
(1:0) Боуэн Джаррод 4'  
  61' Конуэй Томми (1:1)
Фабьянски Лукаш  Цоуфал Владимир   74' (Джонсон Бен (   74' Зума Курт  Мавропанос Константинос   39' (Огбонна Анджело (   39' Эмерсон Палмиери  Соучек Томаш  Альварес Эдсон   45'   75' (Ингс Дэнни (   75' Пакета Лукас   14' (Дивин Мубама (   14' Уорд-Праус Джеймс   53'  Форнальс Пабло   75' (Корне Максвелл (   75' Боуэн Джаррод
Запасные: Бенрахма Саид  Ковентри Конор  Ареола Альфонс  Крессуэлл Аарон
О'Лири Макс  Теннер Джордж  Винер Зак  Дикки Роберт  Принг Кэмерон   60'  Уильямс Джо   33'  Гарднер-Хикман Тэйлор   75' (Джеймс Мэтти (   75' Белл Сэм   87' (Корник Харри (   87' Найт Джейсон  Мехмети Анис   76' (Вайманн Андреас (   76' Конуэй Томми   35'   81' (Уэллс Наки (   81')
Запасные: Raekwon Nelson  Найт-Лебель Джейми  Кинг Энди  Баич Стефан
 07 января. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).
Протокол игры 
Лутон Таун0:0Болтон
Крул Тим  Менги Теден  Ошо Гэбриэл  Бэлл Амари  Огбене Чидози  Доти Алфи  Самби Локонга Альберт-Мбойо   66' (Кларк Джордан (   66'   90' Баркли Росс  Чон Тахит   66' (Таунсенд Андрос (   66' Моррис Карлтон   76' (Вудроу Коули (   76' Адебайо Элайджа
Запасные: Камински Томас  Каборе Исса  Джайлз Райан  Андерсен Мадс  Берри Люк  Раддок Пелли
Бакстер Натан  Тоал Эойн  Сантос Рикардо  Форрестер Вилльям  Шихан Джош II  Когли Джош  Магома Эдмонд-Пэрис   73' (Томасон Джордж (   73' Демпси Кайл   72' (Морли Аарон (   72' Уильямс Рэнделл  Адебоеджо Виктор   75' (Бедварссон Йоун Дади (   75' Чарльз Дион   76' (Джером Кэмерон (   76')
Запасные: Коулман Джоэл  Эшворт Зак  Conor Lewis  Иредайл Джек  Матесон Люк
 07 января. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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Ставка и прогноз на матч Ноттингем Форест — Блэкпул Кубка Англии — 7 января 2024
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