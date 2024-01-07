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«Манчестер Сити» забил 5 мячей в ворота «Хаддерсфилда»

07 Января 2024 • 19:00 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Хаддерсфилд Таун
окончен

«Манчестер Сити» серьёзно отнёсся к кубковому матчу и разгромил «Хаддерсфилд Таун». Хулиан Альварес коротко сыграл на левый угол вратарской, а Фил Фоден расстрелял рамку. Вскоре еще одна комбинация «горожан», которую завершил Альварес несильным, но метким ударом - 2:0. После перерыва Оскар Бобб эффектно перебросил вратаря. Фоден забил и после перерыва, прицельной попыткой с линии штрафной. Кевин де Брёйне сыграл к дальней штанге, и Жереми Доку поразил ближний угол - 5:0.

Протокол игры  
Манчестер Сити5:0Хаддерсфилд Таун
(1:0) Фоден Фил33'  
(2:0) Альварес Хулиан37'  
(3:0) Бобб Оскар58'  
(4:0) Фоден Фил65'  
(5:0) Доку Жереми74'  
Ортега ШтефанАканджи Мануэль 18' (Луис Матеус II ( 18') Диаш РубенГвардиол ЙошкоЛьюис РикоБобб ОскарКовачич Матео 76' (Рай Джейкоб ( 76') Гомес СерхиоГрилиш Джек 57' (Де Брёйне Кевин ( 57') Фоден Фил 76' (Хэмилтон Мика ( 76') Альварес Хулиан 57' (Доку Жереми ( 57')
Запасные: Уокер КайлАке НатанЭдерсон МораесРодри Эрнандес
Николлс ЛиЛис ТомХелик МихалБроди Спенсер  90'Матос Алекс  13' 62' (Радулович Боян ( 62') Рудони ДжэкЭдмондс-Грин РарманиУильес Бен 90' (Иорпенда Том ( 90') Джексон БенТомас СорбаКорома Джош 81' (Диарра Брахима ( 81')
Запасные: Аина ЛоикЭдвардс ТомасСтоун МайклХадлин КайлБеллагамби ДжозуэОстерфилд Джош
07 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун

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