«Манчестер Сити» забил 5 мячей в ворота «Хаддерсфилда»

«Манчестер Сити» серьёзно отнёсся к кубковому матчу и разгромил «Хаддерсфилд Таун». Хулиан Альварес коротко сыграл на левый угол вратарской, а Фил Фоден расстрелял рамку. Вскоре еще одна комбинация «горожан», которую завершил Альварес несильным, но метким ударом - 2:0. После перерыва Оскар Бобб эффектно перебросил вратаря. Фоден забил и после перерыва, прицельной попыткой с линии штрафной. Кевин де Брёйне сыграл к дальней штанге, и Жереми Доку поразил ближний угол - 5:0.