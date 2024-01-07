«Манчестер Сити» забил 5 мячей в ворота «Хаддерсфилда»

«Манчестер Сити» серьёзно отнёсся к кубковому матчу и разгромил «Хаддерсфилд Таун». Хулиан Альварес коротко сыграл на левый угол вратарской, а Фил Фоден расстрелял рамку. Вскоре еще одна комбинация «горожан», которую завершил Альварес несильным, но метким ударом - 2:0. После перерыва Оскар Бобб эффектно перебросил вратаря. Фоден забил и после перерыва, прицельной попыткой с линии штрафной. Кевин де Брёйне сыграл к дальней штанге, и Жереми Доку поразил ближний угол - 5:0.
Протокол игры
|(1:0) Фоден Фил33'
|(2:0) Альварес Хулиан37'
|(3:0) Бобб Оскар58'
|(4:0) Фоден Фил65'
|(5:0) Доку Жереми74'
Ортега Штефан•Аканджи Мануэль18' (Луис Матеус II (18') •Диаш Рубен•Гвардиол Йошко•Льюис Рико•Бобб Оскар•Ковачич Матео76' (Рай Джейкоб (76') •Гомес Серхио•Грилиш Джек57' (Де Брёйне Кевин (57') •Фоден Фил76' (Хэмилтон Мика (76') •Альварес Хулиан57' (Доку Жереми (57')
Запасные: Уокер Кайл•Аке Натан•Эдерсон Мораес•Родри Эрнандес
Николлс Ли•Лис Том•Хелик Михал•Броди Спенсер• 90'Матос Алекс 13'62' (Радулович Боян (62') •Рудони Джэк•Эдмондс-Грин Рармани•Уильес Бен90' (Иорпенда Том (90') •Джексон Бен•Томас Сорба•Корома Джош81' (Диарра Брахима (81')
07 января. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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