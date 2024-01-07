​«Арсенал» и «Ливерпуль» объявили составы на кубковый матч

«Арсеналу» и «Ливерпулю» предстоит сразиться сегодня вечером в рамках престижнейшего Кубка Англии, а потому этот матч будет чем угодно, но только не проходным. Накануне игры оба наставника обнародовали стартовые составы своих коллективов:

«Арсенал»: Рэмсдэйл, Уайт, Салиба. Габриэль Жезуш, Кивер, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Сака, Хаверц, Нельсон.

«Ливерпуль»: Алиссон. Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Эллиот, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Нуньес, Диас.

Следить за событиями игры между «Ливерпулем» и «Арсеналом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.