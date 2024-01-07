Альварес забил в четвёртом матче подряд

Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продлил свою голевую серию до четырёх игр во всех турнирах.

23-летний футболист смог отличиться в матче Кубка Англии с «Хаддерсфилд Таун», забив на 37-й минуте встречи. Данный мяч стал уже пятым для Альвареса в последних четырех матчах.

Всего на счету нападающего 13 голов и девять результативных передач в 29 играх с учетом всех турниров.

Встреча 1/32 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» продолжается в эти минуты. На данный момент «горожане» впереди – 2:0. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.