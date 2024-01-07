«Манчестер Сити» потерял защитника в кубковом матче

Вот так досада для действующего обладателя Кубка Англии. В первом же матче на турнире в текущем розыгрыше из-за травмы поле покинул Мануэль Аканджи. Прямо сейчас «Манчестер Сити», напомним, играет против «Хаддерсфилд Тауна» дома.

Эпизод случился на 14-й минуте матча, когда оборонца в подкате «срубил» Алекс Матос. Остаётся надеяться болельщикам «горожан» на то, что обследование не покажет серьёзного повреждения у швейцарца.

В этом сезоне Аканджи сыграл за «Сити» в 22 матчах во всех официальных турнирах и оформил в ворота соперников три мяча.

Текстовую трансляцию игры «горожан» в 1/32 Кубка Англии проводит наш портал. Прошло более половины от первого тайма, но счёт пока что не открыт – 0:0 на табло.