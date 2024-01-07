Грилиш — в стартовом составе «Манчестер Сити» на игру Кубка Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Джек Грилиш с первых минут выйдет на поле в кубковом матче против «Хаддерсфилд Таун».

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Ортега (вр), Аканджи, Диаш (к), Гвардиол, Гомес, Льюис, Ковачич, Фоден, Бобб, Альварес, Грилиш.

Встреча 1/32 финала Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» состоится сегодня, 7 января. Начало поединка запланировано на 17:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Напомним, «Манчестер Сити» является действующим победителем Кубка Англии.