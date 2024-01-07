​Броя: «Хорошее выступление»

Лондонский «Челси» забил четыре безответных мяча «Престону» и вышел в следующий раунд Кубка Англии. Автором первого из них стал албанский полузащитник Армандо Броя, он отличился на 58-й минуте игры и после матча прокомментировал свой успех.

- В целом, мы показали хорошее выступление. В первом тайме мы чуть буксовали, но хорошо защищались. Мой гол открыл игру, после него стало лучше. Я пробрался в штрафную и увидел возможность, подставил голову и все получилось. Это был неплохой удар! - цитирует слова Брои BBC Sport.

«Челси» побеждал в Кубке Англии восемь раз, в последний раз это случилось в 2018 году.