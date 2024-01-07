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Гвардиола: «Я не жду, что де Брёйне сразу будет показывать свою лучшую игру»

07 Января 2024 • 03:15 Комментировать
Манчестер Сити
...
Хаддерсфилд Таун
Через 12 ч. 27 мин.

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал скорое возвращение на поле Кевина де Брёйне.

Полузащитник залечил травму, из-за которой отсутствовал с августа. В поединке против «Шеффилд Юнайтед» (2:0) бельгиец попал в заявку «горожан», но так и не вышел на поле. Долгожданное возвращение 32-летнего игрока может состояться в матче Кубка Англии против «Хаддерсфилда», который пройдёт в воскресенье.

«Сколько игровых минут получит де Брёйне? Это определит его тело. Думаю, у него всё получится. Сейчас я не жду, что он будет показывать свою лучшую игру. Ему просто нужно сохранять спокойствие, хорошо провести время на поле. Постепенно всё встанет на свои места», – цитирует City Zone Гвардиолу.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Кевин де Брёйне ещё теги

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