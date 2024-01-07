«Астон Вилла» победила в Кубке Англии впервые за 8 лет

«Астон Вилла» добилась долгожданной победы в матче Кубка Англии.

Коллектив Унаи Эмери встречался с «Мидлсбро», представляющим Чемпионшип. Судьба игры решилась на 87-й минуте, когда бирмингемцы открыли счёт усилиями Мэтти Кэша. Этот гол так и остался единственным в поединке. Согласно данным Squawka, для «Астон Виллы» это первый выигранный в рамках Кубка Англии матч с января 2016 года – тогда был обыгран «Уиком». С 2017 по 2023 год «вилланы» неизменно терпели поражение в первой же стадии турнира. В прошлом году, напомним, обидчиком неожиданно стал «Стивенидж» (1:2).

На данный момент «Астон Вилла» занимает вторую строчку в таблице Премьер-лиги с 42 очками после 20 туров.