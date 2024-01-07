​Каррик: «Это был непростой тест для нас»

В Англии проходят матчи Кубка Англии, «Мидлсбро» под руководством Майкла Каррика принимал в домашнем матче «Астон Виллу» и уступил клубу, которым руководит тертый кубковый боец Унаи Эмери. Наставник «Мидлсбро» прокомментировал итоги пр5ошедшего матча:

- Я не хочу нас жалеть, футбол таков, но я реально горжусь своими игроками. Очень хорошо выступили тактически, дисциплинированно, но мы сыграли против команды, которая сейчас показывает один из лучших футболов в АПЛ. Понятно, что это непростой тест. Мы были в игре, мы тоже создавали моменты, иногда очень хорошо справлялись с давлением, так что я увидел уверенность в будущем, - цитирует слова Каррика BBC Sport.