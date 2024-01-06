Почеттино объяснил отсутствие Нкунку в заявке на матч Кубка Англии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, почему нападающий Кристофер Нкунку не попал в заявку на матч Кубка Англии против «Престона».

Француз недавно залечил травму, из-за которой пропустил всю первую половину сезона, однако в субботней встрече вновь не смог помочь своей команде. Впрочем, «синим» удалось справиться с представителем Чемпионшипа и без Нкунку – 4:0.

«Он не попал в заявку, так как у него возникли проблемы с бедром после тренировки. Нам ещё предстоит выяснить, будет ли он готов к следующим матчам», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова Почеттино.

Кристофер Нкунку провёл четыре поединка за «Челси», отметившись одним голом.