«Астон Вилла» дожала «Мидлсбро»

В борьбе за четвёртый раунд Кубка Англии «Астон Вилла» играла в гостях против «Мидлсбро». В дебюте Джон Дуран с левого края штрафной бил в ближний угол - парировано. После углового Джон Макгинн атаковал с радиуса штрафной, и вратарь снова на высоте. После подачи восьмого углового у «вилланов» Эзри Конса головой срезал мяч в дальнюю часть ворот - штанга. За минуты до финального свистка «Астон Вилла» вырвала победу - атака по левому краю поля, и Мэтти Кэш ударил издали, удачный рикошет привел к голу и проходу бирмингемцев дальше.
Протокол игры
|87'Кэш Мэтти (0:1)
Гловер Том•Ван Ден Берг Рав•Кларк Мэтт•Энгель Лукас•Бангура Алекс83' (Коулсон Хейден (83') •Хакни Хэйден59' (Латте Лат Эммануэль (59') •Барласер Даниел83' (Фрай Даэл (83') •Джонс Исайя 23'83' (Гилберт Алекс (83') •Роджерс Морган•Гринвуд Сэм•Кобурн Джош59' (Хаусон Джонатан (59')
Запасные: Маккейб Лоу•Крукс Мэтт•Джонс Джейми•Бридж Эйджей
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти• 74'Ленгле Клеман• 82'Конса Эзри• 37'Морено Алекс•Камара Бубакар I•Дендонкер Леандер70' (Соарес Дуглас (70') •Бэйли Леон 40'69' (Дзаньоло Николо (69') • 80'Макгинн Джон70' (Уоткинс Олли (70') •Рамси Джакоб•Дуран Джон70' (Диаби Мусса (70')
06 января. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).
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