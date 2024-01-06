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Англия. Кубок Англии

«Астон Вилла» дожала «Мидлсбро»

06 Января 2024 • 22:38 Комментировать
Мидлсбро
0:1
Астон Вилла

В борьбе за четвёртый раунд Кубка Англии «Астон Вилла» играла в гостях против «Мидлсбро». В дебюте Джон Дуран с левого края штрафной бил в ближний угол - парировано. После углового Джон Макгинн атаковал с радиуса штрафной, и вратарь снова на высоте. После подачи восьмого углового у «вилланов» Эзри Конса головой срезал мяч в дальнюю часть ворот - штанга. За минуты до финального свистка «Астон Вилла» вырвала победу - атака по левому краю поля, и Мэтти Кэш ударил издали, удачный рикошет привел к голу и проходу бирмингемцев дальше.

Протокол игры  
Мидлсбро0:1Астон Вилла
  87'Кэш Мэтти (0:1)
Гловер ТомВан Ден Берг РавКларк МэттЭнгель ЛукасБангура Алекс 83' (Коулсон Хейден ( 83') Хакни Хэйден 59' (Латте Лат Эммануэль ( 59') Барласер Даниел 83' (Фрай Даэл ( 83') Джонс Исайя  23' 83' (Гилберт Алекс ( 83') Роджерс МорганГринвуд СэмКобурн Джош 59' (Хаусон Джонатан ( 59')
Запасные: Маккейб ЛоуКрукс МэттДжонс ДжеймиБридж Эйджей
Мартинес ЭмилианоКэш Мэтти  74'Ленгле Клеман  82'Конса Эзри  37'Морено АлексКамара Бубакар IДендонкер Леандер 70' (Соарес Дуглас ( 70') Бэйли Леон  40' 69' (Дзаньоло Николо ( 69'  80') Макгинн Джон 70' (Уоткинс Олли ( 70') Рамси ДжакобДуран Джон 70' (Диаби Мусса ( 70')
Запасные: Карлос Диего СантосПроктор СэмИроэгбунам ТимМаршалл Филип
06 января. Стадион "Риверсайд" (Мидлсбро).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мидлсбро Астон Вилла

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Актуальная ставка и прогноз на матч Милдсбро — Астон Вилла Кубка Англии — 6 января 2024
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