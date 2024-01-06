«Астон Вилла» дожала «Мидлсбро»

В борьбе за четвёртый раунд Кубка Англии «Астон Вилла» играла в гостях против «Мидлсбро». В дебюте Джон Дуран с левого края штрафной бил в ближний угол - парировано. После углового Джон Макгинн атаковал с радиуса штрафной, и вратарь снова на высоте. После подачи восьмого углового у «вилланов» Эзри Конса головой срезал мяч в дальнюю часть ворот - штанга. За минуты до финального свистка «Астон Вилла» вырвала победу - атака по левому краю поля, и Мэтти Кэш ударил издали, удачный рикошет привел к голу и проходу бирмингемцев дальше.