«Челси» за полчаса забил 4 гола в ворота «Престона»

В третьем раунде Кубка Англии «Челси» играл с «Престоном». После вялого начала игры пошли полумоменты. Коул Палмер промахнулся, оказавшись один на один с вратарем. А первый гол был забит на 58-й минуте. Михаил Мудрик отобрал мяч в штрафной, отыграл чуть назад, навес, и Армандо Броя головой вколотил мяч в дальнюю часть ворот. Снова Мудрик обострил, и Броя с линии вратарской попал в перекладину. Тьяго Силва ударом головой у ближней штанги замкнул подачу с корнера - 2:0, а Рахим Стерлинг со штрафного метров с 20 эффектно перебросил стенку и попал в девятку. Броя обыграл голкипера и с острого угла попал в створ, но туда уже успел защитник. Энцо Фернандес забил из офсайда. Тут же атака «Челси» по центру, и Фернандес буквально внес мяч в сетку - 4:0.

«Челси» уверенно прошел дальше.