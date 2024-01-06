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«Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» и «Борнмут» выиграли результативные матчи

06 Января 2024 • 20:02 Комментировать
Джиллингем
0:4
Шеффилд Юнайтед
окончен

Сегодня большой футбольный день в Англии. Многие клубы проводят кубковые матчи. «Шеффилд Юнайтед» покуражился в гостях у «Джиллингема» (4:0). По дублю на счету Вильяма Осулы и Джона Макати. Столько же забил «Брайтон» в выездном поединке против «Сток Сити» (4:2). Решающим стал дуплет от Жоао Педро. «Борнмут» проиграл первый тайм «КПР» с разницей в два гола, но всё перевернул после паузы - 3:2.

Протокол игры  
Джиллингем0:4Шеффилд Юнайтед
  14'Осула Вильям (0:1)
  39'Осула Вильям (0:2)
  83'Макати Джон (0:3)
  88'Макати Джон (0:4)
Тёрнер Джейк IIIМастерсон КонорЭмер МаксОджи ШадракАлександер Шей 60' (Николс Том ( 60') Мэлоун СкоттМахоуни Коннор 86' (Бонне Мэкоэли ( 86') Коулмэн Итан  82'Джеффрис Дом 86' (Дьенг Тимоти ( 86') Надесан Эшли 60' (Кларк Джейден ( 60') Хоукинс Оливер 86' (Лэпсли Джордж ( 86')
Запасные: Кларк МаксМоррис ГленнУильямс ШонМаккензи Робби
Фодеринхэм УэслиСерики ФемиРобинсон ДжекНоррингтон-Дэвис Рис 86' (Осборн Бен ( 86') Томас Люк  41'Макати ДжонНорвуд ОливерБрукс Эндри 77' (Винисиус Соуза ( 77') Хамер ГуставоАрчер Камерон 73' (Бреретон Бен ( 73') Осула Вильям 73' (Брюстер Риан ( 73')
Запасные: Макбарни ОливерБуябу ДжилиИсмаила КулибалиEvan EastonДэвис Адам
06 января. Стадион "МЕМС Пристфилд".
Протокол игры 
Сток Сити2:4Брайтон
(1:0) Ван Хекке Ян-Поль 16'  
  45' Эступиньян Первис (1:1)
  52' Данк Льюис (1:2)
(2:2) Бэйкер Льюис 63'  
  71' Педро Жоао (2:3)
  80' Педро Жоао (2:4)
Иверсен Даниэль  Хувер Ки-Джана   13'  Роуз Майкл   37'   46' (Видигал Андре (   46' Уилмот Бен  Лерис Мехди   45' (Макнелли Люк (   45' Джонсон Даниэль I   74' (Маккаррон Лиэм (   74' Бэйкер Льюис   85' (Сидибе Сулейман (   85' Бургер Ваутер  Баэ Джун Хо   48'  Хакшабанович Сеад   58' (Ммаэ Райан (   58' Уэсли Мораес   74' (Лоу Натан (   74')
Запасные: Бонам Джек  Гейл Дуайт  Йоич Никола
Вербрюгген Барт  Хиншелвуд Джек  Данк Льюис   83' (Балеба Карлос (   83' Ван Хекке Ян-Поль   8'  Эступиньян Первис  Модер Якуб   58' (Уэбстер Адам (   58' Гилмор Билли   90' (Хинчи Джек (   90' Гросс Паскаль  Педро Жоао   83' (Лаллана Адам (   83' Фергюсон Эван   90' (Попион Кэмерон (   90' Буонанотте Факундо   37'   57' (Уэлбек Данни (   57')
Запасные: Милнер Джеймс  Стил Джейсон  Бэйкер-Боайти Бенисио
 06 января. Стадион "Бет365".
Протокол игры 
КПР2:3Борнмут
(1:0) Армстронг Синклейр 40'  
(2:0) Дайкс Линдон 42'  
  49' Тавернер Маркус (2:1)
  58' Мур Киффер (2:2)
  69' Клюйверт Джастин (2:3)
Бегович Асмир  Дрю Аарон   61' (Адома Альберт (   61' Данн Джимми  Фокс Морган  Ларкеш Зияд  Доззелл Андре  Филд Сэм   80' (Паал Кеннет (   80' Диксон-Боннер Элайджа   90' (Педдер Рафферти (   90' Смит Пол III   61' (Какэй Осман (   61' Армстронг Синклейр  Дайкс Линдон   80' (Lorent Talla (   80')
Запасные: Кэннон Реджи  Кларк-Солтер Джейк  Дьюк-Маккенна Стивен  Matteo Salamon
Траверс Марк  Ааронс Макс   59'  Мефам Крис   46' (Клюйверт Джастин (   46' Сенеси Маркос  Тавернер Маркус  Кук Льюис   87'  Скотт Алекс  Синистерра Луис  Биллинг Филип   17'   90' (Daniel Adu-Adjei (   90' Брукс Дэвид   46' (Кристи Райан (   46' Мур Киффер   84' (Забарный Илья (   84')
Запасные: Ben Greenwood  Ионуц Андрей Раду  Ротуэлл Джо  Хансен Эмилиано  Килкенни Гэвин
 06 января. Стадион "Лофтус Роуд".

 

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18:09
Бесплатная ставка и прогноз на матч Джиллингем — Шеффилд Юнайтед Кубка Англии — 6 января 2024
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