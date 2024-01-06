«Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» и «Борнмут» выиграли результативные матчи

Сегодня большой футбольный день в Англии. Многие клубы проводят кубковые матчи. «Шеффилд Юнайтед» покуражился в гостях у «Джиллингема» (4:0). По дублю на счету Вильяма Осулы и Джона Макати. Столько же забил «Брайтон» в выездном поединке против «Сток Сити» (4:2). Решающим стал дуплет от Жоао Педро. «Борнмут» проиграл первый тайм «КПР» с разницей в два гола, но всё перевернул после паузы - 3:2.