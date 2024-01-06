«Шеффилд Юнайтед», «Брайтон» и «Борнмут» выиграли результативные матчи

Сегодня большой футбольный день в Англии. Многие клубы проводят кубковые матчи. «Шеффилд Юнайтед» покуражился в гостях у «Джиллингема» (4:0). По дублю на счету Вильяма Осулы и Джона Макати. Столько же забил «Брайтон» в выездном поединке против «Сток Сити» (4:2). Решающим стал дуплет от Жоао Педро. «Борнмут» проиграл первый тайм «КПР» с разницей в два гола, но всё перевернул после паузы - 3:2.
Протокол игры
|14'Осула Вильям (0:1)
|39'Осула Вильям (0:2)
|83'Макати Джон (0:3)
|88'Макати Джон (0:4)
Тёрнер Джейк III•Мастерсон Конор•Эмер Макс•Оджи Шадрак•Александер Шей60' (Николс Том (60') •Мэлоун Скотт•Махоуни Коннор86' (Бонне Мэкоэли (86') •Коулмэн Итан• 82'Джеффрис Дом86' (Дьенг Тимоти (86') •Надесан Эшли60' (Кларк Джейден (60') •Хоукинс Оливер86' (Лэпсли Джордж (86')
Запасные: Кларк Макс•Моррис Гленн•Уильямс Шон•Маккензи Робби
Фодеринхэм Уэсли•Серики Феми•Робинсон Джек•Норрингтон-Дэвис Рис86' (Осборн Бен (86') •Томас Люк• 41'Макати Джон•Норвуд Оливер•Брукс Эндри77' (Винисиус Соуза (77') •Хамер Густаво•Арчер Камерон73' (Бреретон Бен (73') •Осула Вильям73' (Брюстер Риан (73')
06 января. Стадион "МЕМС Пристфилд".
Протокол игры
|(1:0) Ван Хекке Ян-Поль 16'
|45' Эступиньян Первис (1:1)
|52' Данк Льюис (1:2)
|(2:2) Бэйкер Льюис 63'
|71' Педро Жоао (2:3)
|80' Педро Жоао (2:4)
Иверсен Даниэль • Хувер Ки-Джана • 13'Роуз Майкл 37' 46' ( Видигал Андре ( 46') • Уилмот Бен • Лерис Мехди 45' ( Макнелли Люк ( 45') • Джонсон Даниэль I 74' ( Маккаррон Лиэм ( 74') • Бэйкер Льюис 85' ( Сидибе Сулейман ( 85') • Бургер Ваутер • Баэ Джун Хо • 48'Хакшабанович Сеад 58' ( Ммаэ Райан ( 58') • Уэсли Мораес 74' ( Лоу Натан ( 74')
Запасные: Бонам Джек • Гейл Дуайт • Йоич Никола
Вербрюгген Барт • Хиншелвуд Джек • Данк Льюис 83' ( Балеба Карлос ( 83') • Ван Хекке Ян-Поль • 8'Эступиньян Первис • Модер Якуб 58' ( Уэбстер Адам ( 58') • Гилмор Билли 90' ( Хинчи Джек ( 90') • Гросс Паскаль • Педро Жоао 83' ( Лаллана Адам ( 83') • Фергюсон Эван 90' ( Попион Кэмерон ( 90') • Буонанотте Факундо 37' 57' ( Уэлбек Данни ( 57')
Запасные: Милнер Джеймс • Стил Джейсон • Бэйкер-Боайти Бенисио
06 января. Стадион "Бет365".
Протокол игры
|(1:0) Армстронг Синклейр 40'
|(2:0) Дайкс Линдон 42'
|49' Тавернер Маркус (2:1)
|58' Мур Киффер (2:2)
|69' Клюйверт Джастин (2:3)
Бегович Асмир • Дрю Аарон 61' ( Адома Альберт ( 61') • Данн Джимми • Фокс Морган • Ларкеш Зияд • Доззелл Андре • Филд Сэм 80' ( Паал Кеннет ( 80') • Диксон-Боннер Элайджа 90' ( Педдер Рафферти ( 90') • Смит Пол III 61' ( Какэй Осман ( 61') • Армстронг Синклейр • Дайкс Линдон 80' ( Lorent Talla ( 80')
Запасные: Кэннон Реджи • Кларк-Солтер Джейк • Дьюк-Маккенна Стивен • Matteo Salamon
Траверс Марк • Ааронс Макс • 59'Мефам Крис 46' ( Клюйверт Джастин ( 46') • Сенеси Маркос • Тавернер Маркус • Кук Льюис • 87'Скотт Алекс • Синистерра Луис • Биллинг Филип 17' 90' ( Daniel Adu-Adjei ( 90') • Брукс Дэвид 46' ( Кристи Райан ( 46') • Мур Киффер 84' ( Забарный Илья ( 84')
Запасные: Ben Greenwood • Ионуц Андрей Раду • Ротуэлл Джо • Хансен Эмилиано • Килкенни Гэвин
06 января. Стадион "Лофтус Роуд".
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