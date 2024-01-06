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​«Ньюкасл» выиграл тайн-уирское дерби впервые с 2011 года

06 Января 2024 • 17:56 Комментировать
Сандерленд
0:3
Ньюкасл
окончен

В субботу «Сандерленд» и «Ньюкасл» проводили тайн-уирское дерби в третьем раунде Кубка Англии. Команда Эдди Хау уверенно разобралась с соперником, отпраздновав крупную гостевую победу со счётом 3:0.

Стоит сказать, что «Ньюкасл» выиграл дерби против «Сандерленда» впервые с 20 августа 2011 года (в тот день была победа с минимальным счётом 1:0). Серия «сорок» без побед над «чёрными котами» в итоге составила девять матчей (3 ничьи, 6 поражений).

Отметим, что «Ньюкасл» сейчас выступает в Премьер-лиге, а «Сандерленд» представляет Чемпионшип, то есть второй по рангу футбольный дивизион Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
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