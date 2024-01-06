«Ньюкасл» разгромил «Сандерленд»

В третьем раунде Кубка Англии «Ньюкасл» гостил у представителя Чемпионшипа, «Сандерленда». «Сороки» подошли к игре с 7 поражениями в 8 матчах и сегодня смогли победить. Остроты было маловато, на 35-й минуте прорыв Жоэлинтона по левому краю с прострелом, и защитник срезал мяч в сетку своих ворот. В начале второго тайма Мигель Альмирон отобрал мяч, проник в штрафную и выкатил под удар Александру Исаку. Тут же Пьер Эква атаковал с рикошетом, и вратарь гостей успел ногой отбить. «Ньюкасл» забил снова перед финальным свистком, Исак реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот - 0:3.