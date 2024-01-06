«Ньюкасл» разгромил «Сандерленд»

В третьем раунде Кубка Англии «Ньюкасл» гостил у представителя Чемпионшипа, «Сандерленда». «Сороки» подошли к игре с 7 поражениями в 8 матчах и сегодня смогли победить. Остроты было маловато, на 35-й минуте прорыв Жоэлинтона по левому краю с прострелом, и защитник срезал мяч в сетку своих ворот. В начале второго тайма Мигель Альмирон отобрал мяч, проник в штрафную и выкатил под удар Александру Исаку. Тут же Пьер Эква атаковал с рикошетом, и вратарь гостей успел ногой отбить. «Ньюкасл» забил снова перед финальным свистком, Исак реализовал пенальти сильным ударом по центру ворот - 0:3.
Протокол игры
|35'Баллард Дэниэл (0:1)
|46'Исак Александр (0:2)
|90'Исак Александр (0:3)
Дубравка Мартин•Триппьер Киран•Шёр Фабиан90' (Ласcеллс Джамал (90') •Ботман Свен•Бёрн Дэн90' (Ритчи Мэтт (90') •Лонгстафф Шон•Гимараэс Бруно• 72'Жоэлинтон47' (Майли Льюис (47') •Альмирон Мигель90' (Ливраменто Валентино (90') •Исак Александр•Гордон Энтони 66'90' (Дамметт Пол (90')
Запасные: Кариус Лорис•Холл Льюис•Крафт Эмиль•Паркинсон Бен
06 января. Стадион "Стэдиум оф Лайт" (Сандерленд).
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