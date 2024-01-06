«Тоттенхэм» скромно, но по делу прошёл «Бёрнли»

«Тоттенхэм» принимал «Бёрнли» в споре за выход в четвёртый раунд Кубка Англии и переиграл противника. В первом тайме «шпоры» были острее, но что у одних, что у других мяч в основном летел рядом с каркасом. И если самому активному игроку линии атаки, Бреннану Джонсону, так и не удалось отличиться, то Педро Порро стал героем поединка. Он отобрал мяч у штрафной у Хеки Амдуни и издали пробил в левую девятку - 1:0. Дейн Скарлетт от левого угла вратарской наносил удар и попал в голову защитнику.

«Шпоры» закономерно победили сегодня и пробились в следующий круг.