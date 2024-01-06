«Тоттенхэм» скромно, но по делу прошёл «Бёрнли»

«Тоттенхэм» принимал «Бёрнли» в споре за выход в четвёртый раунд Кубка Англии и переиграл противника. В первом тайме «шпоры» были острее, но что у одних, что у других мяч в основном летел рядом с каркасом. И если самому активному игроку линии атаки, Бреннану Джонсону, так и не удалось отличиться, то Педро Порро стал героем поединка. Он отобрал мяч у штрафной у Хеки Амдуни и издали пробил в левую девятку - 1:0. Дейн Скарлетт от левого угла вратарской наносил удар и попал в голову защитнику.
«Шпоры» закономерно победили сегодня и пробились в следующий круг.
Протокол игры
|(1:0) Порро Педро79'
Викарио Гульельмо•Порро Педро•Эмерсон Жуниор•Дэвис Бен•Удоги Дестини•Скипп Оливер77' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль (77') •Бентанкур Родриго83' (Скарлетт Дейн (83') •Кулушевски Деян•Ло Чельсо Джовани58' (Хиль Бриан (58') •Джонсон Бреннан83' (Донли Джейми (83') •Ришарлисон83' (Сессеньон Райан (83')
Мурич Ариянет•Витиньо Виктор II•О'Ши Дара•Делькруа Ханнес•Тэйлор Чарли67' (Редмонд Натан (67') •Зарури Анасс67' (Ндайишимий Майк (67') • 90'Ремзи Аарон67' (Аль-Дахиль Амин (67') •Каллен Джош• 21'Одоберт Уилсон58' (Браунхилл Джош (58') •Фостер Лайл46' (Ларсен Якоб-Бруун (46') •Амдуни Зеки
05 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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