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Англия. Кубок Англии

«Тоттенхэм» скромно, но по делу прошёл «Бёрнли»

06 Января 2024 • 00:57 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Бёрнли

«Тоттенхэм» принимал «Бёрнли» в споре за выход в четвёртый раунд Кубка Англии и переиграл противника. В первом тайме «шпоры» были острее, но что у одних, что у других мяч в основном летел рядом с каркасом. И если самому активному игроку линии атаки, Бреннану Джонсону, так и не удалось отличиться, то Педро Порро стал героем поединка. Он отобрал мяч у штрафной у Хеки Амдуни и издали пробил в левую девятку - 1:0. Дейн Скарлетт от левого угла вратарской наносил удар и попал в голову защитнику.

«Шпоры» закономерно победили сегодня и пробились в следующий круг.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:0Бёрнли
(1:0) Порро Педро79'  
Викарио ГульельмоПорро ПедроЭмерсон ЖуниорДэвис БенУдоги ДестиниСкипп Оливер 77' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 77') Бентанкур Родриго 83' (Скарлетт Дейн ( 83') Кулушевски ДеянЛо Чельсо Джовани 58' (Хиль Бриан ( 58') Джонсон Бреннан 83' (Донли Джейми ( 83') Ришарлисон 83' (Сессеньон Райан ( 83')
Запасные: Доррингтон АлфиФиллипс ЭшлиВан де Вен МиккиФорстер Фрейзер
Мурич АриянетВитиньо Виктор IIО'Ши ДараДелькруа ХаннесТэйлор Чарли 67' (Редмонд Натан ( 67') Зарури Анасс 67' (Ндайишимий Майк ( 67'  90') Ремзи Аарон 67' (Аль-Дахиль Амин ( 67') Каллен Джош  21'Одоберт Уилсон 58' (Браунхилл Джош ( 58') Фостер Лайл 46' (Ларсен Якоб-Бруун ( 46') Амдуни Зеки
Запасные: Корк ДжекВижуру ЛоуренсРодригес ДжейРобертс Коннор II
05 января. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бёрнли

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