«Фулхэм» спокойно прошёл «Ротерхэм»

«Фулхэм» очень уверенно по игре пробился в четвёртый раунд Кубка Англии. В матче с «Ротерхэмом» «дачники» создали уйму моментов, а также позволили сопернику провести лишь одну атаку, которая завершилась ударом. Правда, представители Премьер-лиги и сами не лучшим образом выглядели в завершении, но все же Бобби Рид открыл счет на 24-й минуте - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Рид Бобби24'
Родак Марек•Тете Кенни•Адарабиойо Олуватосин•Диоп Исса•Кастань Тимоти82' (Робинсон Энтони (82') •Лукич Саша•Рид Харрисон74' (Кэрни Том (74') •Рид Бобби•Перейра Андреас82' (Франсуа Тайриз (82') •Уилсон Гарри74' (Виллиан Боргес (74') •Родриго Мунис73' (Винисиус Карлос (73')
Йоханссон Виктор•Одоффин Хаким•Моррисон Шон•Реван Себастьян•Лембикиса Декстер81' (Аппиа Арвин (81') •Брамалл Коэн55' (Пелтьер Ли (55') •Клукас Сэм64' (Номб Сэм (64') •Линдсэй Джейми•Кафу Карлуш64' (Ратбон Оливер (64') •Ивс Том64' (Тьехи Христ (64') •Хагилл Джордан
05 января. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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