«Фулхэм» спокойно прошёл «Ротерхэм»

«Фулхэм» очень уверенно по игре пробился в четвёртый раунд Кубка Англии. В матче с «Ротерхэмом» «дачники» создали уйму моментов, а также позволили сопернику провести лишь одну атаку, которая завершилась ударом. Правда, представители Премьер-лиги и сами не лучшим образом выглядели в завершении, но все же Бобби Рид открыл счет на 24-й минуте - 1:0.