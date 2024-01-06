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Англия. Кубок Англии

«Вулверхэмптон» не проиграл «Брентфорду», проведя почти весь матч вдесятером

06 Января 2024 • 00:13 Комментировать
Брентфорд
1:1
Вулверхэмптон
окончен

В третьем круге Кубка Англии «Брентфорд» принимал «Вулверхэмптон». Удаление Жоао Гомеса на девятой минуте испортило игру для гостей. Но даже в такой ситуации они уступили противнику только в контроле мяча. Нил Мопе стал автором первого гола на 41-й минуте, а Томми Дойл отыграл этот мяч в середине второго тайма. Ничья 1:1, команды ждет переигровка.

Протокол игры  
Брентфорд1:1Вулверхэмптон
(1:0) Мопе Нил41'  
  64'Дойл Томми (1:1)
Стракоша ТомасЙоргенсен Матиас Занка 73' (Баптист Шендон ( 73') Коллинз НатанЛьюис-Поттер Кин  90'Расмуссен Мадс  37' 46' (Пирт-Харрис Милс ( 46') Йенсен Матиас 73' (Ярмолюк Егор ( 73') Норгор Кристиан 11' (Янельт Витали ( 11') Пиннок ИтанДамсгор Миккель  27'Мопе НилДасилва Джош 63' (Олакигбе Майкл ( 63')
Запасные: Брирли ИтанАдедокун ВалентиноФредрик БенджаминБалкомб Эллери
Са ЖозеКилман МаксБуэно Сантьяго  81'Гомеш ТотиСемеду Нелсон  90'Доэрти МэттГомес Жоао  9'Дойл ТоммиСарабия Пабло 55' (Нету Педру ( 55') Беллегард Жан-Рикнер 90' (Чирева Таванда ( 90') Кунья Матеус
Запасные: Калайджич СашаГриффитс ХарвиКинг ТомасAaron Keto-DiyawaБарнетт ТайМоскера ЙерсонХодж Джозеф
05 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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Вулверхэмптон Брентфорд

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Ставка и прогноз на матч Брентфорд — Вулверхэмптон Кубка Англии — 5 января 2024
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