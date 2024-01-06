«Вулверхэмптон» не проиграл «Брентфорду», проведя почти весь матч вдесятером

В третьем круге Кубка Англии «Брентфорд» принимал «Вулверхэмптон». Удаление Жоао Гомеса на девятой минуте испортило игру для гостей. Но даже в такой ситуации они уступили противнику только в контроле мяча. Нил Мопе стал автором первого гола на 41-й минуте, а Томми Дойл отыграл этот мяч в середине второго тайма. Ничья 1:1, команды ждет переигровка.
Протокол игры
|(1:0) Мопе Нил41'
|64'Дойл Томми (1:1)
Стракоша Томас•Йоргенсен Матиас Занка73' (Баптист Шендон (73') •Коллинз Натан•Льюис-Поттер Кин• 90'Расмуссен Мадс 37'46' (Пирт-Харрис Милс (46') •Йенсен Матиас73' (Ярмолюк Егор (73') •Норгор Кристиан11' (Янельт Витали (11') •Пиннок Итан•Дамсгор Миккель• 27'Мопе Нил•Дасилва Джош63' (Олакигбе Майкл (63')
Са Жозе•Килман Макс•Буэно Сантьяго• 81'Гомеш Тоти•Семеду Нелсон• 90'Доэрти Мэтт•Гомес Жоао• 9'Дойл Томми•Сарабия Пабло55' (Нету Педру (55') •Беллегард Жан-Рикнер90' (Чирева Таванда (90') •Кунья Матеус
05 января. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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