«Вулверхэмптон» не проиграл «Брентфорду», проведя почти весь матч вдесятером

В третьем круге Кубка Англии «Брентфорд» принимал «Вулверхэмптон». Удаление Жоао Гомеса на девятой минуте испортило игру для гостей. Но даже в такой ситуации они уступили противнику только в контроле мяча. Нил Мопе стал автором первого гола на 41-й минуте, а Томми Дойл отыграл этот мяч в середине второго тайма. Ничья 1:1, команды ждет переигровка.