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​Клопп высказался о травме Собослаи

05 Января 2024 • 19:58 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
1 2.00 X 3.80 2 3.45
07.01 19:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме, которую в матче против «Ньюкасла» получил полузащитник Доминик Собослаи.

«Я могу подтвердить, что это не потенциальная травма, а травма. Мышечная, подколенное сухожилие. Посмотрим.

Собослаи очень позитивен и не испытывает сильной боли, нам нужно немного подождать. Но, очевидно, у него нет шансов выйти на воле в воскресенье или среду. А потом мы посмотрим. Будем надеяться, что скоро он вернётся», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 7 января – против «Арсенала» в Кубке Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Доминик Собослаи ещё теги

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