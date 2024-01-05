​Клопп высказался о травме Собослаи

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме, которую в матче против «Ньюкасла» получил полузащитник Доминик Собослаи.

«Я могу подтвердить, что это не потенциальная травма, а травма. Мышечная, подколенное сухожилие. Посмотрим.

Собослаи очень позитивен и не испытывает сильной боли, нам нужно немного подождать. Но, очевидно, у него нет шансов выйти на воле в воскресенье или среду. А потом мы посмотрим. Будем надеяться, что скоро он вернётся», - сказал Клопп журналистам на пресс-конференции.

Ближайший матч «Ливерпуль» проведёт 7 января – против «Арсенала» в Кубке Англии.