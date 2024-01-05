Гвардиола высказался о состоянии Холанна, де Брёйне и Доку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии нескольких футболистов команды. Речь идёт о Жереми Доку, Кевине де Брёйне и Эрлинге Холанне.

Отметим, что де Брёйне был травмирован с лета, а Холанн в последний раз играл месяц назад. Бельгиец и норвежец уже вернулись к тренировкам, как и Доку.

«Доку чувствует себя очень хорошо, как и де Брёйне. Кевин отсутствовал долгое время, поэтому нам нужно набраться терпения.

Эрлингу тоже немного лучше. Речь идёт о кости, так что мне нужно быть осторожным.

Их состояние улучшается, но я пока не знаю насчёт воскресенья и матча против «Ньюкасла», - сказал Гвардиола журналистам.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт 7 января – против «Хаддерсфилд Таун» в Кубке Англии.