​У Родри умерла бабушка, он может пропустить матч «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри рискует пропустить ближайший матч команды – против «Хаддерсфилд Таун» в третьем раунде Кубка Англии. У испанского футболиста умерла бабушка.

«Сегодня и завтра Родри здесь не будет. Надеюсь, он вернётся к матчу, но если ему нужно остаться, то так и будет. Семейные проблемы – превыше всего», - сказал на пресс-конференции главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» пройдёт в воскресенье, 7 января. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 17:00 по московскому времени.