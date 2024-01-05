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Англия. Кубок Англии

​Постекоглу с юмором ответил на вопрос о трофеях

05 Января 2024 • 17:33 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бёрнли
1 1.45 X 4.90 2 6.20
Через 5 ч. 8 мин.

«Тоттенхэм» в последний раз выигрывал трофей в 2008 году. Тогда команда завоевала Кубок лиги. Перед игрой Кубка Англии против «Бёрнли» у рулевого «шпор» Анге Постекоглу спросили, может ли он представить, как поднимает трофей, выигранный командой.

«У меня есть настоящие фото с трофеями, приятель. Их довольно много. Я просто смотрю на то, что у меня есть», - сказал Постекоглу журналистам с юмором.

«Я люблю побеждать, это то, что движет мной. Каждый сезон я начинаю с надеждой, что в конце у меня будет фото с трофеем. Это то, чем я стараюсь заниматься, и у меня есть доказательства. Мне не нужно визуализировать это», - отметил специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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