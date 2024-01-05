Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

​Ходжсон: «Конечно, упустили возможность»

05 Января 2024 • 04:29 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Эвертон

«Кристал Пэлас» не сумел обыграть в матче Кубка Англии «Эвертон», несмотря на то, что «ириски» доигрывали матч вдесятером. Наставник «орлов» Рой Ходжсон прокомментировал итоги матча, он раздосадован тем, что его команда не смогла дожать соперника.

- Я думаю, что мы упустили возможность, проведя около пятнадцати минут в большинстве. Но надо признать, что соперник хорошо защищался. Как и мы. Это была игра с малым количеством шансов. Такие матчи часто заканчиваются вничью, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

Теперь командам предстоит переигровка матча, согласно правилам турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Рой Ходжсон Кристал Пэлас ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Января
04:29
​Ходжсон: «Конечно, упустили возможность»
02 Января
21:02
Ставка и прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон Кубка Англии — 4 января 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Лас-Пальмас» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 20
Даже хет-трик Мораты не остановил «Жирону», смявшую «Атлетико» в драматичном матче с семью голами 11
​Эксперты назвали самого дорогого футболиста в мире, Мбаппе – на 27 месте 7
«Барселона» решила продать Педри - известна цена 7
Роналду был лучше в 2023 году, а Месси кинули «золотую кость» 7
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
0
0
2.60 3.35 2.70
Видео
05.01.24 в 22:15
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
0.00 0.00 0.00
Видео
05.01.24 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ротерхэм Ротерхэм
0.00 0.00 0.00
Видео
05.01.24 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Бёрнли Бёрнли
1.33 5.40 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
04:29 · Англия. Кубок Англии
​Ходжсон: «Конечно, упустили возможность»
01:00 · Англия. Кубок Англии
«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли открыть счёт в кубковом матче
04 Января
16:21 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ван де Вен попадёт в состав на матч с «Бёрнли»
03 Января
12:00 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» рискует потерять важного игрока перед матчем с «Ливерпулем»
09 Декабря
17:50 · Англия. Кубок Англии
​Промес: «Продолжаем бороться за высокие места»
22 Ноября
17:46 · Англия. Кубок Англии
«Барнсли» исключили из Кубка Англии — раскрыта причина официально
31 Октября
14:31 · Англия. Кубок Англии
​В Кубке английской лиги произойдёт важное изменение в регламенте
18 Июня
23:24 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую заработал «Манчестер Сити» за прошедший сезон
04 Июня
23:30 · Англия. Кубок Англии
Поклонника «Манчестер Юнайтед» вычислили и арестовали за чёрный троллинг трагедии с «Ливерпулем» 1
22:22 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш: «Гюндоган должен остаться в «Манчестер Сити»
19:49 · Англия. Кубок Англии
Гюндоган принёс «Манчестер Сити» Кубок Англии, но ему не вручили медаль - известна причина 2
18:08 · Англия. Кубок Англии
Мика Ричардс: «Манчестер Сити» невероятен»
14:29 · Англия. Кубок Англии
Кин: Де Хеа — не уровень «Манчестер Юнайтед»
14:24 · Англия. Кубок Англии
Фанат «Манчестер Юнайтед» высмеял трагедию на «Хиллсборо» - его арестовали
12:24 · Англия. Кубок Англии
Де Хеа — один из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем