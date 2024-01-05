​Ходжсон: «Конечно, упустили возможность»

«Кристал Пэлас» не сумел обыграть в матче Кубка Англии «Эвертон», несмотря на то, что «ириски» доигрывали матч вдесятером. Наставник «орлов» Рой Ходжсон прокомментировал итоги матча, он раздосадован тем, что его команда не смогла дожать соперника.

- Я думаю, что мы упустили возможность, проведя около пятнадцати минут в большинстве. Но надо признать, что соперник хорошо защищался. Как и мы. Это была игра с малым количеством шансов. Такие матчи часто заканчиваются вничью, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.

Теперь командам предстоит переигровка матча, согласно правилам турнира.