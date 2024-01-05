Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок Англии

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли открыть счёт в кубковом матче

05 Января 2024 • 01:00 Комментировать
Кристал Пэлас
0:0
Эвертон
окончен

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» провели матч третьего раунда Кубка Англии. В равной борьбе команды не смогли открыть счет. Арно Данджума с левого края штрафной пульнул в дальний угол - в сетку с внешней стороны. Еще один момент у атакующего игрока, но удар под перекладину парирован. Дуайт Макнил со штрафного неожиданно пробил низом, рикошет, и голкипер ногой вынес мяч с ленточки. Момент у других ворот, после рикошета мяч перелетел вратаря, но Виталий Миколенко выбил его.

Во втором тайме Эберечи Эзе со средней дистанции наносил удар в ближний угол - спасение вратаря. Доминик Калверт-Льюинн прорвался в штрафную и пробил, парировано. Калверт-Льюинн неоправданно грубо сыграл впереди - красная карточка.

В итоге по нулям, команды еще раз сыграют уже в Ливерпуле.

Протокол игры

 
Кристал Пэлас0:0Эвертон
Хендерсон ДинКлайн Натаниэль 85' (Озо Дэвид ( 85') Андерсен ЙоакимГехи МаркМитчелл ТайрикХефферсон Лерма 85' (Эдуар Одсонн ( 85') Ричардс КрисШлупп Джеффри 71' (Хьюз Уилл ( 71') Франса Матеус 71' (Ахамада Науиру ( 71') Матета Жан-Филипп  86'Эзе Эберечи  13'
Запасные: Томкинс ДжеймсМэттьюз РемиРидевальд ЖайроАдарамола ТайоЭбиовей Малколм
Виржиния ЖоауКоулмэн ШеймусТарковски ДжеймсБрэнтуэйт ДжерредМиколенко ВиталийГарнер ДжеймсОнана АмадуМакнил Дуайт 89' (Гомеш Андре ( 89') Данджума Арно 80' (Гомеш Бету ( 80') Харрисон ДжекКалверт-Льюин Доминик  79'
Запасные: Паттерсон НэйтанЧермити ЮссефПикфорд ДжорданКин МайклГодфри БенДоббин ЛьюисХант Маккензи
04 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Кристал Пэлас

Новости по матчу

02 Января
21:02
Ставка и прогноз на матч Кристал Пэлас — Эвертон Кубка Англии — 4 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Эвертон Эвертон
0
0
0.00 0.00 0.00
Видео
05.01.24 в 22:15
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
0.00 0.00 0.00
Видео
05.01.24 в 22:30
Фулхэм Фулхэм
Ротерхэм Ротерхэм
0.00 0.00 0.00
Видео
05.01.24 в 23:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Бёрнли Бёрнли
1.33 5.40 7.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
01:00 · Англия. Кубок Англии
«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли открыть счёт в кубковом матче
04 Января
16:21 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ван де Вен попадёт в состав на матч с «Бёрнли»
03 Января
12:00 · Англия. Кубок Англии
«Арсенал» рискует потерять важного игрока перед матчем с «Ливерпулем»
09 Декабря
17:50 · Англия. Кубок Англии
​Промес: «Продолжаем бороться за высокие места»
22 Ноября
17:46 · Англия. Кубок Англии
«Барнсли» исключили из Кубка Англии — раскрыта причина официально
31 Октября
14:31 · Англия. Кубок Англии
​В Кубке английской лиги произойдёт важное изменение в регламенте
18 Июня
23:24 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую заработал «Манчестер Сити» за прошедший сезон
04 Июня
23:30 · Англия. Кубок Англии
Поклонника «Манчестер Юнайтед» вычислили и арестовали за чёрный троллинг трагедии с «Ливерпулем» 1
22:22 · Англия. Премьер-лига
Рубен Диаш: «Гюндоган должен остаться в «Манчестер Сити»
19:49 · Англия. Кубок Англии
Гюндоган принёс «Манчестер Сити» Кубок Англии, но ему не вручили медаль - известна причина 2
18:08 · Англия. Кубок Англии
Мика Ричардс: «Манчестер Сити» невероятен»
14:29 · Англия. Кубок Англии
Кин: Де Хеа — не уровень «Манчестер Юнайтед»
14:24 · Англия. Кубок Англии
Фанат «Манчестер Юнайтед» высмеял трагедию на «Хиллсборо» - его арестовали
12:24 · Англия. Кубок Англии
Де Хеа — один из худших игроков «Манчестер Юнайтед» в матче с «Манчестер Сити»
08:44 · Англия. Кубок Англии
Гвардиола оценил игру Гюндогана
Все новости
Рекомендуем