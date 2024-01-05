«Кристал Пэлас» и «Эвертон» не смогли открыть счёт в кубковом матче

«Кристал Пэлас» и «Эвертон» провели матч третьего раунда Кубка Англии. В равной борьбе команды не смогли открыть счет. Арно Данджума с левого края штрафной пульнул в дальний угол - в сетку с внешней стороны. Еще один момент у атакующего игрока, но удар под перекладину парирован. Дуайт Макнил со штрафного неожиданно пробил низом, рикошет, и голкипер ногой вынес мяч с ленточки. Момент у других ворот, после рикошета мяч перелетел вратаря, но Виталий Миколенко выбил его.

Во втором тайме Эберечи Эзе со средней дистанции наносил удар в ближний угол - спасение вратаря. Доминик Калверт-Льюинн прорвался в штрафную и пробил, парировано. Калверт-Льюинн неоправданно грубо сыграл впереди - красная карточка.

В итоге по нулям, команды еще раз сыграют уже в Ливерпуле.

Протокол игры