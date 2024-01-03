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Англия. Кубок Англии

«Арсенал» рискует потерять важного игрока перед матчем с «Ливерпулем»

03 Января 2024 • 12:00 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака испытывает проблемы с ахилловым сухожилием. Об этом рапортуют журналисты The Mirror.

В связи с этой проблемой форвард может пропустить предстоящую встречу между «канонирами» и «Ливерпулем» в Кубке Англии. Поединок запланирован на 7 января.

Букайо является одним из важных игроков атакующей линии «Арсенала». 22-летний нападающий провел в нынешнем сезоне чемпионата Англии 19 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

По итогам 20 туров АПЛ «Арсенал» занимает четвертое место в таблице.

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