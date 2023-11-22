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Англия. Кубок Англии

«Барнсли» исключили из Кубка Англии — раскрыта причина официально

22 Ноября 2023 • 17:46 Комментировать
Хоршем
0:3
Барнсли

Футбольный клуб «Барнсли» не сможет продолжить участие в текущем розыгрыше Кубка Англии.

Команда первой английской лиги была отстранена от участия в соревновании из-за одного игрока, который не имел права находиться на поле в кубковом матче с «Хоршемом» (3:0). Об этом рассказала пресс-служба английской футбольной ассоциации.

— Комитет отстранил «Барнсли» от участия в Кубке Англии – 2023/24 за то, что клуб выпустил на поле футболиста, который был неправильно зарегистрирован и не мог находиться на поле, — говорится в заявлении.

Ближайший матч «Барнсли» в рамках чемпионата состоится 25 ноября —  соперником станет «Линкольн Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Барнсли

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