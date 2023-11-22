Футбольный клуб «Барнсли» не сможет продолжить участие в текущем розыгрыше Кубка Англии.

Команда первой английской лиги была отстранена от участия в соревновании из-за одного игрока, который не имел права находиться на поле в кубковом матче с «Хоршемом» (3:0). Об этом рассказала пресс-служба английской футбольной ассоциации.

— Комитет отстранил «Барнсли» от участия в Кубке Англии – 2023/24 за то, что клуб выпустил на поле футболиста, который был неправильно зарегистрирован и не мог находиться на поле, — говорится в заявлении.

Ближайший матч «Барнсли» в рамках чемпионата состоится 25 ноября — соперником станет «Линкольн Сити».