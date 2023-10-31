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Англия. Кубок Англии

​В Кубке английской лиги произойдёт важное изменение в регламенте

31 Октября 2023 • 14:31 Комментировать

Проблему насыщенного календаря тренеры статусных клубов на пресс-конференциях поднимают регулярно. Как сообщает Daily Mail, Английская футбольная лига (EFL) решила сделать небольшой шаг навстречу клубам – с сезона 2024/2025 полуфиналы Кубка лиги будут состоять из одного матча, как и все остальные стадии.

Отмечается, что сейчас EFL ведёт переговоры с вещателем, чтобы не платить штраф за отмену ответных полуфиналов Кубка лиги.

Полуфиналы Кубка лиги состоят из двух матчей с момента основания турнира в 1960 году. В средине 70-х годов ответные матчи ввели и на более ранних стадиях, но в 2001 году от этого отказались, оставив из двух игр только полуфиналы.  

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