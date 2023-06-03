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Англия. Кубок Англии

Вегхорст: «Я приберёг гол на финал с «Манчестер Сити»

03 Июня 2023 • 08:44 Комментировать

Нидерландский форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Я знаю, что способен забивать, просто приберег гол на финал Кубка. Надеюсь, «МЮ» сможет одержать победу в субботу. Хочу запечатлеть в памяти приятные моменты», - передает слова нападающего пресс-служба манкунианского гранда.

Последний раз Вегхорст забивал за «красных дьяволов» 9 марта в поединке плей-офф Лиги Европы против севильского «Бетиса».

Финал Кубка Англии пройдет сегодня, 3 июня, на стадионе «Уэмбли». Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ваут Вегхорст
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