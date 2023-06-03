Вегхорст: «Я приберёг гол на финал с «Манчестер Сити»

Нидерландский форвард «Манчестер Юнайтед» Ваут Вегхорст пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Я знаю, что способен забивать, просто приберег гол на финал Кубка. Надеюсь, «МЮ» сможет одержать победу в субботу. Хочу запечатлеть в памяти приятные моменты», - передает слова нападающего пресс-служба манкунианского гранда.

Последний раз Вегхорст забивал за «красных дьяволов» 9 марта в поединке плей-офф Лиги Европы против севильского «Бетиса».

Финал Кубка Англии пройдет сегодня, 3 июня, на стадионе «Уэмбли». Начало запланировано в 17:00 по московскому времени.