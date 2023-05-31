У «Манчестер Юнайтед» потери перед финалом с «Манчестер Сити»

Французский форвард Антони Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в предстоящем поединке против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Как сообщают британские СМИ, 27-летний нападающий получил повреждение подколенного сухожилия в концовке недавнего поединка против лондонского «Фулхэма» (2:1).

Финальный матч Кубка Англии между командами из Манчестера состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Марсьяль провел 21 поединок, отметившись 21 забитым мячом и двумя результативными передачами.