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Англия. Кубок Англии

У «Манчестер Юнайтед» потери перед финалом с «Манчестер Сити»

31 Мая 2023 • 07:35 Комментировать

Французский форвард Антони Марсьяль не поможет «Манчестер Юнайтед» в предстоящем поединке против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Как сообщают британские СМИ, 27-летний нападающий получил повреждение подколенного сухожилия в концовке недавнего поединка против лондонского «Фулхэма» (2:1).

Финальный матч Кубка Англии между командами из Манчестера состоится в субботу, 3 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Марсьяль провел 21 поединок, отметившись 21 забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Антони Марсьяль
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