Тен Хаг рассказал о настрое «Манчестер Юнайтед» на финал с «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

«Я уже говорил, что мы хотим выигрывать все трофеи. Один нам удалось завоевать, а теперь стремимся ко второму. Мы создаем проект, речь идет о двух-трех годах. Победа в турнире важна для каждого футболиста. В нынешнем «Манчестер Юнайтед» не так много футболистов, который выигрывали этот турнир», - цитирует нидерландского специалиста Manchester Evening News.

Напомним, что финальный поединок Кубка Англии состоится 3 июня.

Перед заключительным туром АПЛ «Манчестер Сити» гарантировал себе чемпионство, а «МЮ» занимает третье место.