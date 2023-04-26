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Англия. Кубок Англии

Финал Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» начнётся рано по решению полиции

26 Апреля 2023 • 16:11 Комментировать

В финале Кубка Англии впервые в истории сойдутся две команды из Манчестера – «Юнайтед» и «Сити». Полиция Лондона отнесла этот матч к категории высокого риска и выступила против его позднего начала из соображений безопасности.

Ожидалось, что финал на «Уэмбли» начнётся между 16:45 и 17:30 по местному времени (18:45 и 19:30 мск). Тем не менее, битва за трофей стартует а 15:00 (17:00 мск). Об этом рассказывает BBC.

Отмечается, что финал Кубка Англии начнётся так рано впервые за 12 лет. В сезоне 2010/2011 финальная игра между «Манчестер Сити» и «Сток Сити» тоже начиналась в три часа дня по британскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэмбли Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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