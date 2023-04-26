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Англия. Кубок Англии

Гарначо не поможет «Манчестер Юнайтед» в финале с «Манчестер Сити»

26 Апреля 2023 • 08:13 Комментировать

Аргентинский нападающий «МЮ» Алехандро Гарначо, который в марте получил травму, вряд ли сможет помочь своей команде в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити». Игрок повредил лодыжу и сейчас находится в лазарете.

Согласно данным Daily Mail, процесс восстановления Гарначо находится на финальной стадии, но в дерби с «горожанами» он, скорее всего, сыграть не сможет.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 18-летний нападающий провел 15 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

Контракт аргентинца с «МЮ» рассчитан до 2024 года, а трансферный ценник составляет 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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