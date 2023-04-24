Варан должен восстановиться к финалу Кубка Англии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан оказался в клубном лазарете по итогам матча Лиги Европы против «Севильи». Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, восстановится ли француз к финалу Кубка Англии.

«Думаю, да. Варан должен вернуться к финальному матчу Кубка», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит talkSPORT.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против соседей из «Манчестер Сити». Битва за трофей пройдёт на «Уэмбли» в субботу, 3 июня.

Напомним, что в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в серии послематчевых пенальти.