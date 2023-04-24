Де Хеа: «Манчестер Сити» - одна из лучших команд мира»

Страж ворот «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа высказался о победе над «Брайтоном» в полуфинале Кубка Англии. Игровое время завершилось вничью со счетом 0:0, а в серии пенальти точнее оказались «красные дьяволы» - 7:6.

«Мы провели очень напряженный поединок с сильным соперником. «Брайтон» демонстрирует отличный футбол. Серия пенальти? Я всегда готов к этому. Пытался во время серии оказывать давление на бьющих. В финале будет большая игра, мы встретимся с одной из лучших команд мира», - приводит слова испанца BBC Sport.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Матч пройдет в июне.