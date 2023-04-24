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Англия. Кубок Англии

Де Дзерби: «Обычно в серии пенальти побеждает тот, кто этого не заслужил»

24 Апреля 2023 • 07:59 Комментировать

Наставник «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии. В полуфинале турнира «чайки» потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:0, 6:7 по пенальти).

«Это футбол. Конечно, мы расстроены результатом, ведь провели хороший матч. У нас было много травмированных, из-за этого команда серьезно пострадала. Серия пенальти? Обычно в ней побеждает тот, кто этого не заслужил», - передает слова итальянского специалиста BBC Sport.

В финале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».

Следующий поединок «Брайтон» проведет против «Ноттингем Форест» в рамках Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брайтон Роберто де Дзерби
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