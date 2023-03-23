​Футбольная ассоциация выдвинула обвинения «Манчестер Юнайтед»

Футбольная ассоциация Англии выдвинула обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед». В заявлении утверждается, что клуб не обеспечил дисциплинированное поведение своих футболистов. В последнем кубковом матче против «Фулхэма» на 71-й минуте игроки «красных дьяволов» окружили арбитра и выражали своё недовольство.

«Манчестер Юнайтед» должен ответить на обвинения до 27 марта. Вероятно, клуб будет оштрафован.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счётом 3:1 и пробился в полуфинал Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Игра пройдёт на «Уэмбли» через месяц – 23 апреля.