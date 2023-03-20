Забитцер назвал цель «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Марсель Забитцер высказался о намерении манкунианцев выиграть Кубок Англии. В ¼ финала подопечные Эрика тен Хага одолели «Фулхэм» со счетом 3:1.

«Перед игрой с «Фулхэмом» мы были сосредоточены на том, чтобы вновь сыграть на «Уэмбли». Теперь нам предстоит встреча с «Брайтоном». Это достаточно жесткий и сильный соперник. Но «МЮ» хорошо подготовится к этой встрече и выйдет в финал. Затем оправимся на «Уэмбли» и заберем трофей», - цитирует австрийского полузащитника клубная пресс-служба.

Полуфинал против «Брайтона» пройдет 22 или 23 апреля. Финальный матч турнира состоится 3 июня.