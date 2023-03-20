Тен Хаг рад выступлению Забитцера

Английский «Манчестер Юнайтед» вышел в следующий раунд Кубка Англии, это случилось после того, как в четвертьфинале команда Эрика тен Хага расправилась с «Фулхэмом». Второй мяч, который в итоге оказался победным, в этой игре забил Марсель Забитцер. Для него это был первый гол в составе своего нового клуба.

- Отличное выступление. Мы рады, что он восстановился после травмы. Сейчас у нас очень напряженный график и нам нужен каждый здоровый игрок, - цитирует тен Хага BBC Sport.

Ранее Забитцер выступал в составе мюнхенской «Баварии», а в «Манчестер Юнайтед» перебрался в начале текущего года.